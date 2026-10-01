İstanbul’da trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 89’a ulaştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’da mesai çıkışıyla birlikte trafik adeta durma noktasına geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluşurken, saat 18.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 89’a çıktı. TEM Otoyolu’nun bazı noktalarında sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu zirveye yaklaştı.
Mesai çıkışının yanı sıra yağışlı havanın da etkisiyle kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı, ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
YOĞUNLUK YÜZDE 89’A ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.50 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı.
Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ana arterde araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
TEM’DE ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
Trafiğin ağır seyrettiği noktalardan biri de TEM Otoyolu oldu.
Bağcılar Yüzyıl mevkisinde yoğunluk nedeniyle araçların güçlükle ilerlediği, yer yer trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.
Yağışın etkisini sürdürmesiyle birlikte İstanbul’un ana ulaşım güzergâhlarında yoğunluk akşam saatlerinde devam etti.