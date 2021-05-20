Köfteci Yusuf sahibi kim? Köfteci Yusuf sahibi nereli? Köfteci Yusuf şubeleri nerede var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım" sözleri sonrası 'Köfteci Yusuf' sahibi kim, Köfteci Yusuf şubeleri nerede var? soruları sorulmakta. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, “Balkanların en büyük mafyası Türkiye'deydi, yakaladık. Dava dilekçelerinde ifade ettim bir takım muamma işler var. Savcı beni çağıracak. Biz namusumuzu bu işte kazanmadık. İftiraların yalanların, birtakım operasyonları karşısında kalabilirsiniz. Allah iftiradan korusun. Tekrar söylüyorum hayatımda en nefret ettiğim mafya tipi yapılanmalardır. Bunları silip süpürmek bizim namusumuzdur. Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım, hepsi var. İstanbul'un başlangıcını bilmiyorum ama operasyona çeviren benim.” dedi.

Köfteci Yusuf sahibi kim?

Gıda ve restoran sektöründe hizmet veren Köfteci Yusuf A.Ş. 1996 yılında İznik'te kuruldu. 24 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Köfteci Yusuf Avrupa standartlarında Türkiye'nin en büyük Köfte Fabrikası unvanına sahip olup, Bursa'da 33, İstanbul'da 53, Ankara'da 11, İzmir'de 16, Balıkesir ve Samsun'da 7 Aydın'a 4, Antalya'da 5, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Yalova, Kocaeli ve Muğla'da 3, Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Ordu, Kırıkkale, Manisa, Sakarya ve Tekirdağ'da 2, Isparta, Çanakkale, Kütahya, Çankırı, Amasya, Burdur, Düzce, Edirne, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir'de 1'er tane olmak üzere toplam 181 noktada hizmet vermektedir.

Bursa Yenişehir'deki Et Entegre Tesisimizde bulunan Hesaplı Kasap'ımız, zengin kasap ve şarküteri ürünleriyle sizlerle buluşmayı beklemektedir. Köfteci Yusuf markası ve restoranları, Türkiye'nin En İyi 10 Yol Lokantası sıralamasında birinci seçilerek, Türkiye'nin en güvenilir restoran markası olmuştur.

Köfteci Yusuf sahibi Yusuf Akkaş'tır. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş Bursa'nın Kızılhisar köyünde dünyaya geldi. İlk ticaret hayatına köy kıraathanesinde başladı. Yusuf Akkaş ilk işyerini 1996 senesinde İznik'te açtı. Yaptığı köftelerin lezzeti yayılmaya başladıkça Yusuf Akkaş'ın da müşteri sayısı aynı oranda arttı. 2 yıl sonra yani 1998 yılında işlerini büyütmek isteyen Yusuf Akkaş ilk olarak 600 kapasiteli bir restoran açtı. Ardından kısa sürede şube sayısını arttırdı. Çevre illerde de restoranlar kurdu. Şuanda Türkiye'nin birçok şehrinde şubesi bulunmaktadır.

Köfteci Yusuf şubeleri nerede var?

Bursa'da 33,

İstanbul'da 53,

Ankara'da 11,

İzmir'de 16,

Balıkesir 7,

Samsun 7,

Aydın'a 4,

Antalya'da 5,

Afyonkarahisar 3,

Denizli 3,

Konya 3,

Yalova 3,

Kocaeli 3

Muğla'da 3,

Bilecik 2,

Eskişehir 2,

Kırklareli 2,

Ordu 2,

Kırıkkale 2,

Manisa 2,

Sakarya 2

Tekirdağ'da 2,

Isparta 1,

Çanakkale 1,

Kütahya 1,

Çankırı 1,

Amasya 1,

Burdur 1,

Düzce 1,

Edirne 1,

Aksaray 1,

Nevşehir 1

Kırşehir'de 1