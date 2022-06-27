  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Koçun yaraladığı çoban hastanede öldü!
Yerel

Koçun yaraladığı çoban hastanede öldü!

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde dün koçun süstüğü çoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 15:04:00 -
Koçun yaraladığı çoban hastanede öldü!

Dün, İnceler Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet Yıldız'ı (66), evinin bahçesindeki ahırda hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ahırdaki koçun saldırısı sonucu başından ve karnından yaralandığı belirlenen Yıldız, Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

*Süsmek: Boynuzlu hayvanın alnıyla ve özellikle boynuzuyla vurması, tos vurmak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23