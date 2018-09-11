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Koç’un ahlaksız yayınları Taksim’de protesto edilecek

Yayınlarıyla eşcinsel sapkınlığı çocuklara kadar bulaştırmayı hedeflediği ortaya çıkan ve toplumda infiale neden olan Yapı Kredi Yayınları bugün Taksim’de protesto edilecek.

11 Eylül 2018 Salı 12:45
Koç’un ahlaksız yayınları Taksim’de protesto edilecek

Faruk Arslan  İstanbul Koç grubuna ait Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarındaki skandal ifadeler büyük tepki topladı. Gazetemiz Akit’in “Bu kitapları çocuklarınızdan uzak tutun” başlığıyla kamuoyu gündemine taşıdığı rezil kitaplar, anne-babaları harekete geçirdi. Yapı Kredi Yayınları’nı protesto etme kararı alan Dünya Çocuk Hakları Derneği’nin, bugün Taksim’e çıkarma yapacağı öğrenildi.

TÜM VATANDAŞLARI BEKLİYORUZ

Protesto gösterisi, 11 Eylül Salı günü YKY’nin Taksim’deki merkez binasının önünde gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de düzenlenecek eylemle ilgili Akit’e açıklamalarda bulunan Dünya Çocuk Hakları Derneği Başkanı Adem Çevik, “Gözünü çocuklarımıza kadar diken ahlaksız yayın furyasına dur demek için tüm vatandaşları Taksim Galatasaray Lisesi’nin oradaki YKY binasının önüne bekliyoruz. Aklî melekeleri gelişmemiş çocuklara cinsel yönelim telkinlerinde bulunulmasını protesto ederek, nesillerimizi ahlaksızlık çukuruna düşürmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz.” dedi.

SAPKIN KİTAPLAR

Eşcinsellik sapkınlığını aklî melekeleri gelişmemiş çocuklara bulaştırmayı hedefleyen “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarında eşcinsellik propagandası yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kitaplarda hem erkek hem kız çocuklar için, “İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır: Kız ya da erkek” ifadesinin kullanıldığı ve fıtrata aykırı sinsi tavsiyelerin yer aldığı saptanmıştı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 12:45
  1. İstanbul
  2. Koç grubuna ait Yapı Kredi Yayınları

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