0553 313 94 23

Koçtaş'da Chippin ile mobil ödeme başlıyor

Koçtaş, Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı'nın dijital dönüşüme ve yeni nesil müşterilerin beklentilerine cevap veren mobil sadakat uygulaması Chippin'e katıldı

23 Temmuz 2019 Salı 10:35
Koçtaş'da Chippin ile mobil ödeme başlıyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı'nın dijital dönüşüme ve yeni nesil müşterilerin beklentilerine cevap veren mobil sadakat uygulaması Chippin'e dahil oldu.

Koçtaş ve Tanı'dan yapılan açıklamaya göre, CRM alanında pek çok ilke imza atmış Tanı'nın geliştirdiği Chippin mobil sadakat programına katılan Koçtaş, müşterilerinin mağaza deneyimlerini daha da zenginleştirerek mobil ödeme kolaylığı sağlıyor.

Chippin, bu iş birliğini tüketicilere avantajlı bir kampanya ile duyuruyor. Akıllı telefonuna Chippin'i indiren herkes, 24 Ağustos tarihine kadar Koçtaş mağazalarından yapacakları alışverişlerini Chippin ile ödemeleri durumunda 50 lira Chippin kazanacak.

Kampanyadan faydalanmak için 30 gün içinde 2 defa 125 lira ve üzeri ödemenin Chippin ile yapılması gerekiyor.

Kazanılan 50 lira Chippin, Koçtaş mağazalarında kullanılabileceği gibi farklı sektörlerden 250'yi aşkın markada da harcanabilecek. Tüketicileri memnun edecek bu lansman kampanyasının benzerleri yıl boyunca devam edecek.

Chippin kullanıcıları kampanya dönemi dışında da Koçtaş mağazalarından diledikleri zaman Chippin ile mobil ödeme yapabilecek ya da birikmiş Chippinlerini harcayabilecekler.

Chippin bu iş birliği ile kullanıcılarına ev geliştirme sektörünün kapılarını açarken, Koçtaş da müşterilerini mobil ödeme kolaylığı ile tanıştırıyor.

Tüketiciler cüzdanları yanlarında olmasa bile ödemelerini sadece cep telefonlarıyla Chippin ID ya da Chippin QR kod ile kolayca yapabiliyorlar. Ayrıca Chippin’in üye markalarına sunduğu deneyim ölçümleme hizmeti sayesinde Chippin, kullanıcılarının mağazalarda yaptıkları ödemelere ilişkin puanlamalarını ve değerlendirmelerini de alabilecek.

Chippin bu özelliği ile Koçtaş’a müşterilerinin seslerini duyabileceği bir kanal daha sunmuş oluyor.


- "Perakende sektöründe tüm iş yapış biçimleri dijitalleşti"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, birçok sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de tüm iş yapış biçimlerinin dijitalleştiğini belirtti.

Özpamukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev geliştirme sektörünün lideri olarak bu dijital dönüşüm sürecinin tam kalbinde yer alıyoruz. Hem mağazalarımız hem de dijital kanallarımız aracılığıyla eskisi ile kıyaslanamayacak kadar çok sayıda müşteriye dokunuyoruz ve onlara mükemmel alışveriş deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın devamı niteliğindeki bu iş birliği kapsamında, Chippin ile müşterilerimize mobil ödeme deneyimi ve kolaylığı yaşatıyoruz. Chippin dijitalleşme yolunda inovatif ve geleceğin koşullarına ayak uydurabilecek, şekillenebilecek bir platform. Müşterilerimize mobilden ulaşma imkanı bulduğumuz Chippin ile yıl boyunca güzel kampanyalara imza atacağımıza inanıyoruz."

Chippin programının sahibi Tanı'nın Genel Müdürü Hülya Varlık ise her geçen gün daha da dijitalleşen dünyada müşterilerinin deneyimlerini zenginleştiren, onların seslerini duymalarını sağlayan çözümler sunmanın son derece değerli olduğunu belirtti.

Varlık, şunları kaydetti:

"Chippin mobil sadakat programımız, kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıp, onları yerelden Türkiye geneli yaygın üye firmalarımızla buluşturan, aynı zamanda markalarla beraber üye tüketicilerimize kazançlar sunmayı misyon edindiğimiz bir programımız. Dijitalleşmeye ve müşteri deneyiminde mükemmeliyete odaklanan Koçtaş ile olan iş birliğimiz, bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Chippin'in, mobil ödeme kolaylığı ve alışveriş sonrası anketleri Koçtaş mağaza deneyimini zenginleştirirken, kampanyaları da Chippin kullanıcısı Koçtaş müşterilerine kazanç sağlayacak. Koçtaş müşterileri, Chippin üye iş yeri ağındaki tüm markaların mobil ödeme avantajlarından da faydalanabilecekler. Her gün yenilikçi servislerle zenginleştirdiğimiz Chippin’de, Koçtaş ile pek çok dijital yeniliği de hayata geçireceğimize inanıyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:35
  1. Koçtaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürün’de büyük sulama projesi için ilk adım atıldı
    1. Gürün’de büyük sulama projesi için ilk..
    2. Buharkent’te OSB yükseliyor
    3. Hindistan'dan ABD Başkanı Trump'ın..
    4. Sivasspor’un Hollanda kampı başladı
    5. Bağlar Belediyesinden dış mahallelerde..
    6. Avrupa borsaları
    7. Van'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Dinçer: "İcra ve ihale ilanlarının..
    9. Türkiye ABD'ye baş kaldırdı
    10. Elmas, Cenk Tosun’un ardından adını..
    11. Memur emeklilerinin maaş farkları 25..
    12. Kanada’da heyelan mağduru somonlar..
    13. Türk Hava Kurumundan Kadir Bozkurt’a..
    14. Malatya heyeti AB’nin desteklediği..
    15. Casper’ın En Yeni “Akıllısı”: VIA E3
    16. TESK Başkanı Palandöken: "İndirim..
    17. Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı
    18. Başkan Kula: “Dünya birinciliği bizi..
    19. Vali Yazıcı’dan, Basın Bayramı mesajı
    20. Mevsimlik işçi çocuklarının drone ile..
    21. Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1..
    22. Türkiye’nin yerli kombisini yapan..
    23. Ford Otosan Genel Müdür..
    24. Samsun, büyükbaş hayvan sayısında..
    25. 17 yaşında 100 madalyası var
    26. Didim Şoförler Odası Başkanı’ndan..
    27. Koçtaş'da Chippin ile mobil ödeme..
    28. Singapur'da kaçak fil dişi ve pangolin..
    29. Beşiktaş, Avusturya yolcusu
    30. Sungurlu Belediyesinde yol mesaisi
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar