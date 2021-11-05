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Kadın - Aile Kocasının terk ettiği kadına devlet sahip çıktı
Kadın - Aile

Kocasının terk ettiği kadına devlet sahip çıktı

Kocası terk ettikten sonra 9 çocuğuyla ortada kalan genç kadına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sahip çıkıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 16:06:00 -
Kocasının terk ettiği kadına devlet sahip çıktı

Adana’da kocası terk ettikten sonra 9 çocuğuyla ortada kalan genç kadına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sahip çıkıldı.

Abdurrezzak (38) ve Meryem Yüksel (37) çifti 17 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 1’i zihinsel engelli toplam 9 çocuğu dünyaya geldi. Çift, hayatlarını idame ettirirken fırıncılık yapan Abdurrezzak Yüksel’in 2 sene önce beyninde tümör çıktı. Bunun üzerine önce işten çıkan Yüksel, ardından ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından psikolojik travma yaşayan genç adam, geçim sıkıntısı nedeniyle eşiyle sürekli tartışmaya başladı. Bu tartışmaların sonunda Abdurrezzak Yüksel iddiaya göre evi terk etti. Kirada oturan genç kadın ise 9 çocuğuyla ortada kaldı.

İhlas Haber Ajansı’nın ‘Kocası terk etti, 9 çocuğuyla ortada kaldı’ başlıklı haberinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Meryem Yüksel ve çocuklarına sahip çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aileye maddi yardım yaptı ve engelli çocuğa maaş bağladı.

Abdurrezzak (38) ve Meryem Yüksel (37) çifti 17 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 1’i zihinsel engelli toplam 9 çocuğu dünyaya geldi. Çift, hayatlarını idame ettirirken fırıncılık yapan Abdurrezzak Yüksel’in 2 sene önce beyninde tümör çıktı. Bunun üzerine önce işten çıkan Yüksel, ardından ameliyat geçirdi. Ameliyatın ardından psikolojik travma yaşayan genç adam, geçim sıkıntısı nedeniyle eşiyle sürekli tartışmaya başladı. Bu tartışmaların sonunda Abdurrezzak Yüksel iddiaya göre evi terk etti. Kirada oturan genç kadın ise 9 çocuğuyla ortada kaldı.

İhlas Haber Ajansı’nın ‘Kocası terk etti, 9 çocuğuyla ortada kaldı’ başlıklı haberinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Meryem Yüksel ve çocuklarına sahip çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aileye maddi yardım yaptı ve engelli çocuğa maaş bağladı.

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