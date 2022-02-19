Kocasının spermleriyle kek yapıp öğrencilerine yedirdi

ABD, skandal bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Louisiana eyaletinde öğretmenlik yapan Cynthia Perkins'in, kocasının spermleriyle kek yapıp öğrencilerine yedirdiği ortaya çıktı.

Başlangıçta tüm iddiaları reddeden kadın sonunda ise suçunu itiraf etti.

Çocuk pornografisi, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarını da kabul eden Cynthia Perkins, tüm olanları eski yüksek rütbeli bir SWAT polis memuru olan eşiyle beraber yaptığını söyledi.

41 yıl hapis yatacak

150 ağır suçla karşı karşıya olan çiftten Cynthia Perkins, mahkeme kararıyla 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.