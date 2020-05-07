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Aktüel

Kocasını kaybeden kadın koronayı yendi

Kahramanmaraş’ta eşi korona virüsten (Covid-19) ölen kadın 23 günlük yaşam savaşını kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:48:01 -
Kocasını kaybeden kadın koronayı yendi

Kahramanmaraş’ta eşi korona virüsten (Covid-19) ölen kadın 23 günlük yaşam savaşını kazandı.


Kahramanmaraş’ta saatçilik yapan Nuri Serdar (64) ile eşi Hatice Serdar (60) nefes darlığı şikayeti üzerine birlikte hastaneye gitti.


Necip Fazıl Şehir Hastanesinde muayene edilen çifte, korona virüs teşhisi konuldu. Bunun üzerine çift hastanede izole edilerek, tedaviye alındı.


Teşhisinin konulmasından 4 gün sonra durumu ağırlaşan Nuri Serdar, hayatını kaybetti.


Eşine kaybeden Hatice Serdar ise, 23 süren zorlu tedavinin ardından bugün taburcu oldu. Hastane görevlileri tarafından alkışlarla uğurlanan Hatice Serdar, el sallayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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