0553 313 94 23

Kocası tarafından öldürülen kadının organları 2 kişiye umut oldu

Denizli’de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Hafize Kurban’ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 2 böbrek ve karaciğeri bağışlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:40
Kocası tarafından öldürülen kadının organları 2 kişiye umut oldu

Denizli’de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Hafize Kurban’ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 2 böbrek ve karaciğeri bağışlandı.


Geçtiğimiz 27 Ağustos ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana gelen olayda,


Hafize Kurban isimli 23 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın eşi Uğur Kurban tarafından sokak ortasında boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kurban tedavi gördüğü yoğun bakım üniversitesinde 9 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Kurban’ın ölümünün ardından ailesi tarafından organları bağışlandı. Hastanedeki operasyonun ardından Hafize Kurban’ın 2 böbreği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde nakil bekleyen bir hasta için alınırken, karaciğeri ise İzmir’e gönderildi.


Kurban’ın bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya'ya gidecek
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    2. Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu..
    3. Selçuk: "Ortaöğretimde sınıf geçme..
    4. İstanbul'da kurusıkıdan gerçek silah..
    5. İngiltere ile diyalog atağı
    6. Çinlilerden kiraz ve siyah incire..
    7. Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı
    8. Amerika bu olayı konuşuyor! Ne yaptın..
    9. Araçlarda bulundurulması gereken..
    10. Gram altın 282 lira seviyelerinde
    11. Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlarımızın..
    12. Küçükali’de çevre düzeni çalışması..
    13. Nevşehir Belediye Meclisi Eylül ayı..
    14. KAEÜ’sinden bölgesel kalkınmaya destek..
    15. Garanti BBVA'dan taksit ödeyen konut..
    16. Selçuk: "Okullar arasında öğrenme..
    17. Sosyal medyada yapılan ’Salgın’..
    18. Bebek sahibi olmak isteyen diyabetik..
    19. Okullarda kayıt parası var mı?
    20. Kayseri Şehir Hastanesi İşitme Tarama..
    21. Erzurum’un Bânisi Kanûnî’yi anlamak..
    22. İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
    23. (Özel) AFAD ekipleri oluşabilecek her..
    24. Çocukları PKK tarafından kaçırılmıştı,..
    25. Yaylalarda dönüş hazırlığı başladı
    26. Döşemealtı’nda okullara tamir, bakım..
    27. Okullar yeni döneme hazırlanıyor
    28. Uşak Üniversitesi DTS Merkezi yeni bir..
    29. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Lise ve..
    30. Yemen hükümetinden diyolog mesajı!
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!