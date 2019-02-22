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'Kocamaz DP'den de aday olamaz'

Adaylık başvurusuna geç kalındığı için İYİ Parti'den aday olamayan Mersin adayı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den aday olmasına Yüksek Seçim Kurulu'nun 2004 yılında verdiği bir kararın engel olduğu öğrenildi.

22 Şubat 2019 Cuma 12:29
'Kocamaz DP'den de aday olamaz'

İYİ Parti'nin listeleri zamanında İl Seçim Kurulu'na teslim edememesi üzerine adaylık başvurusunu yapamayan Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı.

Kocamaz'ın adaylık başvurusuyla ilgili karar, Mersin İl Seçim Kurulu'nda ve itiraz olması durumunda da Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) incelenecek.
Star gazetesinin haberine göre, 2004 yılında Mardin'de benzer bir durum yaşandı.

Mardin Merkez ilçe Seçim Kurulu başkanlığı herhangi bir siyasi partinin aday listelerinde belirtilen adaylıkların başvuruları süre yönünden reddedilmiş ise bu listelerde adı geçen adayların başka bir partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan birimler için başvuruda bulunup bulunamayacaklarını sorup, YSK'dan görüş bildirmesini istedi.

'Başka liste mümkün değil'

YSK, Mardin İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusu üzerine verdiği 469 No'lu kararda şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi partiler seçim takvimine bağlı olarak aday listelerini ve ilgili evraklarını ilgili ilçe seçim kuruluna öngörülen sürede vermeleri gerekirken, bu süreden sonra verilen aday listeleri, ilgili ilçe seçim kurulunca süre yönünden reddedilmiş ise listede yer alan kişiler, Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddesine göre başka bir partiden aday gösterilmesi mümkün değildir."

YSK, 3 Mart 2004 tarihinde verdiği kararın devamında "Bir siyasi partinin süresinde verilmediği için kabul edilmeyen aday listesinde yer alan kişilerin başka bir siyasi partinin herhangi bir nedenle boşalmış bulunan yerler için aday gösterilmesinin mümkün olmadığına, Karar örneğinin, Mardin Merkez ilçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na karar verilmiştir" denilerek, oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:29
  1. Mardin
  2. Mersin
  3. Burhanettin Kocamaz
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  6. yüksek seçim kurulu

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