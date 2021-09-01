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Kocaelispor Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı
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Spor Kocaelispor Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı
Spor

Kocaelispor Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı

TFF 1.Lig takımlarından Kocaelispor, Mevlüt Erdinç'i 2 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 17:19:00 -
Kocaelispor Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı

Kocaelispor santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen 34 yaşındaki milli oyuncu Mevlüt Erdinç Kocaelispor ile anlaşmaya vardı. Kulüp resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından transferi duyurdu.

Kocaelispor'un bu sezon 16. transferi olan Mevlüt Erdinç kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Paris Saint German, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Metz, Guingamp, Hannover, St. Etienne, Rennes, Sochaux formaları giyerken milli maçlarda 35 kez görev aldı.

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