SON DAKİKA
Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Kocaelispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün oynanacak Kocaelispor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Murat Altan ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

Müsabakada VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.

