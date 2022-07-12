  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor
Yerel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor

Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde, denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişi aranıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 07:04:00 -
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri aranıyor

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Akyazı'dan gelen 3 arkadaş Cebeci Plajı'nda denize girdi.

Bir süre sonra 3 arkadaş gözden kayboldu.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.

3 arkadaştan, henüz ismi öğrenilemeyen biri kurtarılırken, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp Yunus Çakır için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23