Kocaeli'nden çok kötü haber! Depo yangınında çok sayıda ölü var
Gündem

Kocaeli’nden çok kötü haber! Depo yangınında çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kocaeli’nden çok kötü haber! Depo yangınında çok sayıda ölü var

Kocaeli’nde bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir fabrikanın deposunda, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

 

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, deponun içinde çalışanlar olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

İlk belirlemelere göre yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

 

Ölü ve yaralı sayısına yönelik çalışmalar sürerken, hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

