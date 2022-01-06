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Yerel Kocaeli'nde korkutan yangın
Yerel

Kocaeli'nde korkutan yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 06:59:00 - 2022-01-06 07:01:29
Kocaeli'nde korkutan yangın

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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