  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'nde doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen doğasever kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:49:41 -
Kocaeli'nde doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen doğasever kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yürüyüş yaptığı Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan doğasever kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yürüyüş amacıyla Türkiye'nin en önemli rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki kanyona gelen doğasever Enis T, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AKUT Kocaeli ve AFAD ekiplerince kurtarılan Enis T, sedyeye alınarak sağlık personeline teslim edildi.

Sağ ayağında kırık olduğu belirlenen Enis T, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı