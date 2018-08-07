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Kocaeli'den çok acı haber! 6 yaşındaki Timuçin kurtarılamadı...

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ailesiyle birlikte denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Timuçin Arslan'a, uzun süre kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan minik Timuçin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2018 Salı 15:27
Kocaeli'den çok acı haber! 6 yaşındaki Timuçin kurtarılamadı...

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ailesiyle birlikte denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 4 kişilik ailenin 6 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kandıra Babalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra Babalı sahilinde yüzmeye gelen Arslan ailesinden 4 kişi denize girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklenen aileyi görenler hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber vererek ailenin yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçirenlerden 3’ü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken 6 yaşındaki Timuçin Arslan suda gözden kayboldu.

BAYGIN HALDE SUDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Arslan’ı aramaya başladı. Aramalar sonucunda baygın halde sudan çıkarılan 6 yaşındaki Timuçin Arslan’a uzun süre kalp masajı yapıldı.

Ambulansla Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:27
  1. Timuçin Arslan
  2. Kocaeli Kandıra
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