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Yerel Kocaeli'den Azerbaycan'a Haydar Aliyev jesti
Yerel

Kocaeli'den Azerbaycan'a Haydar Aliyev jesti

Yeniakit Publisher
2023-04-10 19:30:00 -
Kocaeli'den Azerbaycan'a Haydar Aliyev jesti

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 100 fidan dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Paşadağ mevkisindeki Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ormanı'ndaki programda konuşan Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Aliyev'in güçlü ve bağımsız Azerbaycan'ın mimarı olduğunu belirtti.

Aliyev'in tüm hayatını milletinin mutlu geleceği ve güçlü Azerbaycan'ın kurulmasına adadığına dikkati çeken Mustafayeva, 30 yıldır Ermenistan işgalindeki toprakların Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yönetiminde kurtarıldığını anımsattı.

Mustafayeva, bayraklarının kurtarılan topraklarda dalgalanmasının merhum lideri de sevindirdiğini umduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş da 2021'de 60 dönümlük alanda Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin hatırası olacak ormanı oluşturmak için dikim yaptıklarını aktardı.

Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla 100 fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Soydabaş, "İki devlet, tek millet ülkümüzün kıyamete kadar devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
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Konuşmaların ardından alana ilk fidanı Başkonsolos Mustafayeva, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Soydabaş dikti.

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