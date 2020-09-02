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Aktüel Kocaeli'deki cinayetin zanlıları tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'deki cinayetin zanlıları tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:02:02 -
Kocaeli'deki cinayetin zanlıları tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişinin evinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih Mahallesi Müjde Sokak'taki evinde yaşayan, mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme" cezası alan İhsan Kaan Şensoy'un (33) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Erhan D. ve evin önünde aracıyla bekleyip olay yerinden kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hasan Ö, jandarma ekiplerince Kocaeli Adliyesi'ne getirildi. Jandarma ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Dün meydana gelen olayda, kasığı ve böbreklerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şensoy, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Erhan D. ile evin önünde aracıyla bekleyip olay yerinden kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hasan Ö'yü gözaltına almıştı.

Hayatını kaybeden Şensoy'un, avukat olan eski eşiyle aralarındaki mahkeme nedeniyle bir süre önce tutuklandığı, uzaklaştırmayı ihlal suçundan bir süre cezaevinde kaldıktan sonra kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme cezası aldığı belirtilmişti.

Şensoy'un, sabah telefonla görüştüğü kişilerce tehdit edildiği öğrenilmişti.

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