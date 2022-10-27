Kocaeli'deki cinayet davasında mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erman K, maktul Tufan K'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından bir tanık dinlendi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen tutuklu sanık Erman K, maktulün kasıtlı bir şey yapmadığını iddia ederek, "Benim maktul Tufan'a yönelik kasti olarak hareket etmem mümkün değildir. En son benim yüzümden öldü. 12 kilo verdim. Kaçmadım, ben cezaevinde her gün ölüyorum." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, diğer sanık Dursun Hakan A'nın tutuklanma talebinin reddine, Erman K'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi'nde 22 Ocak'ta tabancayla vurulan Tufan K, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamış, yakalanan Erman K. ile Dursun Hakan A. tutuklanmış, bir önceki celsede Dursun Hakan A. tahliye edilmişti.