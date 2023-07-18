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Yerel Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı
Yerel

Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 03:55:00 -
Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine çarptı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda 4 aracın karışmış olduğu zincirleme kazada 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Körfez Atalar Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 41 ALA 359 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle E.D. idaresindeki 54 AFL 538 plakalı otomobile arkadan çarptı. Daha önlerinde bulunan M.M. idaresindeki 41 AFS 127 plakalı otomobil ve A.K. idaresindeki 41 P 9866 plakalı araçlar da kazada çarpışmaya maruz kaldı. 4 aracın karışmış olduğu zincirleme kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olduğu tespit edilen 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Trafik polisleri, güvenli geçişleri sağlamak adına yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Araçların çekilme anlarında ise olumsuzluk yaşanmaması adına trafik durduruldu. D-100 kara yolunda bir süreliğine uzun araç kuyrukları oluştu. Kazalı araçların çekilmesinin ardından yol yeniden normal seyrine döndü.

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