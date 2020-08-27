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Aktüel Kocaeli'de yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Otobüs personeli 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:52:36 -
Kocaeli'de yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda uygulama gerçekleştirdi.

Kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsü, şüphe üzerine polis eskortu eşliğinde emniyete yönlendirildi.

Otobüste, narkotik dedektör köpeği "Alfa" ile arama yapıldı.

Aracın içinde üst bagaj ile cam arasında özel olarak hazırlanmış bölmelere gizlenmiş 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan otobüs personeli 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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