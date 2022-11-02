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Yerel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yerel

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli’nin Gölcük ve Gebze ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 23:58:00 - 2022-11-03 00:08:03
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli’nin Gölcük ve Gebze ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri Gölcük ve Gebze’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 105,2 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin, 2,25 gram ecstasy, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 9 şüpheli şahıs yakalanarak emniyete götürüldü.

4 kişi tutuklandı

İfadesi alınan şahıslardan 4'ü hakkında madde kullanmaktan işlem başlatılarak serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Ö.Z., H.Ş., Ü.G. ve H.B. isimli 4 kişi tutuklanırken C.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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