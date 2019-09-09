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Kocaeli’de toplu ulaşımda kış tarifesi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz, tramvay ve otobüs ulaşımında bugün itibari ile kış tarifesine geçti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:01
Kocaeli’de toplu ulaşımda kış tarifesi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz, tramvay ve otobüs ulaşımında bugün itibari ile kış tarifesine geçti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen otobüs ve tramvaylar ile deniz ulaşımında 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçti. UlaşımPark tarafından yapılan açıklamada okulların açılması ile yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak, yoğunluğun minimuma indirilmesi, veliler ve öğrencilerin yaşanabilecek olası yoğunluktan etkilenmemesi için 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren otobüs ve tramvaylarda ‘Kış Tarifesine’ geçildiği aktarıldı. UlaşımPark’a ait 336 otobüs, gün içerisinde ortalama 2759 sefer ile Kocaeli’nin tüm ilçelerine ‘Misafir Odaklı Hizmet’ anlayışı ile ulaşım hizmeti sağlıyor. UlaşımPark, okulların açılması ile çok daha fazla yolcuya hizmet sağlayacak otobüsleriyle çalışanlar, öğrenciler ve veliler ile birlikte yoğunluğu minimuma indirmeyi kendine hedef edindi.


Bu sayede yoğunluğu en az indirerek yolcu memnuniyetini de en üst düzeyde tutmayı isteyen UlaşımPark, başarılarına başarı katmak istiyor. Kış tarifesine geçilmesiyle birlikte 18 tramvay, günde 304 sefer yaparak olası yoğunluğu minimize etmeyi sağlayacak. Yoğun saatlerde 5 dakikada bir geçecek olan tramvaylar hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak. Otogar ve eğitim kampüsü bölgesi arasındaki 20 kilometre de adeta mekik dokuyan tramvaylar, Kocaeli halkı tarafından sevilerek tercih ediliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yolcu motoru seferleri bünyesindeki Hat1’de İzmit - Gölcük - Değirmendere ve Karamürsel arasında günde dört geliş ve üç gidiş olarak düzenlendi. Öte yandan, Karamürsel-Hereke güzergahında sefer yapan hat 2, İzmit - Gölcük - Derince - Türünçiftlik - Değirmendere güzergahında hizmet veren hat 3 ve Gölcük-Derince -Tütünçiftlik-Değirmendere arasında sefer yapan hat 4’de gidiş dönüş olarak 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:01
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