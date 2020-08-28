  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
Aktüel

Kocaeli'de tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:33:03 -
Kocaeli'de tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki iş yerinde aralarında husumet bulunan D.Ö. ile A.Ö. kardeşler, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.Ö, evden aldığı tabancayla kardeşine ateş etmek istedi. Silahın tutukluk yapması üzerine tekrar eve giderek pompalı tüfekle geri dönen A.Ö, ateş ettiği kardeşini ayağından ve başından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı D.Ö'yü Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı, ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ve pompalı tüfeğe el konuldu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü
Gündem

Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

yeniakit.com.tr’de Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrıla..
Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu
Dünya

Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu

Libya'da 21 Ağustos'ta yapılan ateşkes darbeci Hafter'in 12 adet füzeyi ateşlemesi sonrası ihlal edildi. Yaşanan gelişmeyi Libya Ulusal Muat..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı