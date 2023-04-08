Kocaeli'de taksi içinde kafasından vurulmuş halde bulunmuştu! Önemli gelişme: Katil zanlısı bakın kim çıktı

Ticari takside başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu, cinayeti işleyen arkadaşı çıktı

Kocaeli'de bir ticari takside başından vurulmuş biri bulundu. Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, takside öldürülen kişinin Selçuk Akpınar olduğunu belirledi. Katil zanlısı taksi şoförü Resul A. ise İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu. Taksici Resul A. ile maktul Selçuk Akpınar'ın yakın arkadaş olduğu ve aynı mahallede oturdukları öğrenildi.

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde terk edilmiş ticari taksiyi görünce şüphelenerek aracın yanına gittiklerinde, yolcu kısmında bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Selçuk Akpınar'ın (37) başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

TESLİM OLDU

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, taksinin kayıtlı olduğu duraktan şoförün Resul A. (35) olduğunu tespit etti. Taksici Resul A., İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor.

YAKIN ARKADAŞIYMIŞ

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Taksici Resul A. ile maktul Selçuk Akpınar'ın yakın arkadaş olduğu ve aynı mahallede oturdukları öğrenildi.

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