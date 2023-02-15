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Aktüel Kocaeli'de silahlı kavga
Aktüel

Kocaeli'de silahlı kavga

Kocaeli'de tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 22:58:00 -
Kocaeli'de silahlı kavga

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi'nde D. Ç. husumetli olduğu B. T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D. Ç. tabancayla B. T'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan B. T. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden uzaklaşan D. Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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