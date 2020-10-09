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Aktüel Kocaeli'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Aktüel

Kocaeli'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Anadolu Otoyolu Hereke mevkisinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım tek şeride düştü

Yeniakit Publisher
2020-10-09 21:38:27 -
Kocaeli'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak Karamürsel, Derince ve Körfez ilçelerinde etkili oldu.

Karamürsel'de dolu şeklinde de gerçekleşen yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

- Otoyolda toprak kayması

Yağış nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Hereke mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

İstanbul istikametinde yolun iki şeridini kaplayan toprak birikintisi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken, İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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