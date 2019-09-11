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Kocaeli'de servis sürücüsünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

Servis sürücüsünün darbedilme anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:28
Kocaeli'de servis sürücüsünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ailelerin tercih ettiği servisin şoförünü darbeden 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir ortaokulun öğrencilerini geçen yıllarda da taşıyan servis sürücüsü ve aynı zamanda Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanvekili de olan Faruk Uca'nın darbedildiği ihbarı üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce bir servis firmasının çalışanı oldukları öğrenilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sopaların da kullanıldığı, 3 kişinin Uca'yı darbettiği görülüyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:28
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