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Aktüel Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangında 3'ü işçi olmak üzere 4 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 22:18:46 -
Kocaeli'de kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kozmetik fabrikasının üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü işçi olmak üzere 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.


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