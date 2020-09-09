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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 124 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 124 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:12:04 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 124 kişiye para cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 124 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, bin 132 iş yeri denetlenerek 20 bin 399 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 20, maske takmayan 92 ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 12 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli yakalandı.


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