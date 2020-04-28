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Aktüel

Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 104 kişiye idari para cezası uygulandı

2020-04-28 16:16:18 -
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 104 kişiye idari para cezası uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 104 kişiye idari para cezası uygulandı, aranan 5 kişi de yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasıyla ilgili kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda bin 390 iş yeri ve 4 bin 204 kişi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde "karantina kurallarını" ihlal eden 16 kişiye, sokağa çıkma yasağı/kısıtlamasına uymayan 35 kişiye, "sosyal mesafe" ihlali yapan 25 kişiye, seyahat izni olmadan yolculuk yapan 28 kişiye idari para cezası yazıldı.

Denetimlerde 5 aranan kişi yakalandı, izin verilen çalışma saatlerine uymayan bir iş yerine de idari para cezası uygulandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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