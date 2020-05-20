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Kocaeli’de kısıtlamaya uymayan bin 109 kişiye 2 milyon 792 bin 818 TL ceza kesildi

Kocaeli’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uymayan bin 109 kişiye 2 milyon 792 bin 818 TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 01:39:23 -
Kocaeli’de kısıtlamaya uymayan bin 109 kişiye 2 milyon 792 bin 818 TL ceza kesildi

Kocaeli’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uymayan bin 109 kişiye 2 milyon 792 bin 818 TL ceza kesildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 16 Mayıs’ta başlayan ve 15 şehri kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlama boyunca Kocaeli’de yapılan denetimlerde ise kısıtlama kurallarına uymayanlar cezalandırıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 109 kişiye 2 milyon 792 bin 818 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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