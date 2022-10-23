  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli 40 mm deniz topu görücüye çıkıyor

6'lı masada krizi derinleştirecek sözler! Canlı yayında adaylığını resmen açıkladı

Öksürük şurubu zehirli çıktı! Herkesi tedirgin eden o şurup toplatılıyor

CHP'nin Teşkilat dizisini Meclis gündemine taşıdığı konuya bakın! Böyle saçmalık görülmedi

Bakan Dönmez'den altın açıklaması geldi! 1890 ton rezerve ulaşıldı: Son 3 yılda tonlarca metal altın üretildi

Ümit Özat'tan Hakan Şükür'e şok sözler! Kur’an-ı Kerim'i bırakıp...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan dikkat çeken karar!

Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı! Ağızlar bir karış açık kaldı

ROKETSAN bombayı patlattı! Seri üretimi başlıyor

Baro seçimlerini karıştıran küstah sözler! Alın size bir Şebnem Korur Fincancı daha
Aktüel Kocaeli'de kaza
Aktüel

Kocaeli'de kaza

Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 17:25:00 -
Kocaeli'de kaza

Kocaeli-Gebze'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde İbrahim K. yönetimindeki 41 AHH 084 plakalı otomobil ile Çağlar U. idaresindeki 41 AFN 550 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 16 SH 994 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Yaralanan hafif ticari araçtaki S.Y, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23