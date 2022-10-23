Kocaeli'de kaza
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kocaeli-Gebze'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde İbrahim K. yönetimindeki 41 AHH 084 plakalı otomobil ile Çağlar U. idaresindeki 41 AFN 550 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 16 SH 994 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Yaralanan hafif ticari araçtaki S.Y, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.