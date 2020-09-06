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Aktüel Kocaeli'de halk pazarında mermi isabet eden esnaf yaralandı
Aktüel

Kocaeli'de halk pazarında mermi isabet eden esnaf yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:16:44 -
Kocaeli'de halk pazarında mermi isabet eden esnaf yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk pazarında vücuduna "yorgun mermi" isabet eden esnaf yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki açık halk pazarında pazarcılık yapan Saffet Cengiz'in (60) sırtına, nereden geldiği belirlenemeyen 3 mermiden biri isabet etti.

Merminin tezgah şemsiyesinin brandasını delerek Cengiz'i yaraladığı belirlenirken, diğer mermiler yol kenarında park halindeki minibüsün tamponu ile camına denk geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sırtından hafif yaralanan Cengiz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tezgahında satış yapmaya devam etti.

Polis ekipleri, yaralanmaya yol açan merminin kaynağını araştırıyor.

Saffet Cengiz, gazetecilere, torpil sesi gibi bir ses duyduğunu belirterek, "Sonra sırtımda bir yanma oldu. Silah sesi filan duymadık. Oğlum sırtımı açtı baktı. Kurşunu da yerde bulduk. Sonra polisi aradık. Ambulansa haber verdik, 112 geldi pansuman yaptı. Ön taraftaki minibüse de isabet etmiş." diye konuştu.

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