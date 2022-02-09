Kocaeli’de feci kaza! Karı-koca öldü, kızları ağır yaralı

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sağlık merkezinin duvarına çarparak hurdaya döndü. Otomobil içerisinde bulunan anne ve baba ölürken, kızları ağır yaralandı.

Duvara Çarparak Durdu

İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında, Murat Sönmez kontrolündeki 41 AEE 891 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak önce kaldırıma çarpan ve daha sonrasında ise yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan düşen otomobil, aile sağlık merkezinin duvarına çarparak durabildi.

Anne ile Baba Öldü

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrollerinde anne Pamuk Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Murat Sönmez ve kızları Nazlı Sönmez Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Sönmez’de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Nazlı Sönmez’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.