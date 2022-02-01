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Yerel Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın!
Yerel

Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yanan atık malzemeler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 07:28:00 - 2022-02-01 07:38:31
Kocaeli'de fabrikada korkutan yangın!

Saat 04.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Sadun Ağa Caddesi Mihriban Sokak'ta bulunan geri dönüşüm fabrikasınım deposunda yangın çıktı. Yangını fark eden fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi.

Fabrikanın deposunda başlayan ve kısa sürede fabrika içersine yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 süren çalışma sonucu yanan atık malzemeler söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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