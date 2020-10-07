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Aktüel Kocaeli'de denizden tarihi top çıkarıldı
Aktüel

Kocaeli'de denizden tarihi top çıkarıldı

19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen top, Kocaeli Müzesi'nde sergilenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-07 13:10:51 -
Kocaeli'de denizden tarihi top çıkarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denizden 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen top çıkarıldı.

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'ün de katıldığı dalışta, su altı arkeolog ekipleri Kandıra Seyrek Koyu'nda tarihi topun çıkarılması için çalışma yaptı.

Su altında 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen top, balıkçı teknesi yardımıyla çıkarılarak, Bağırganlı Limanı'ndan alınarak, Kocaeli Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Garnizon Komutanı ve 7. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Atakan Ak, Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Dombayc da dalışı izledi.

- "Kocaeli Müzesi'nde sergilenecek"

Kandıra Belediye Başkanı Turan, AA muhabirine, denizden çıkarılan eserin 1800-1900 yıllardan kalma top olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "Sahil kenarındaki mevzilerden denize düştüğü düşünülüyor. Çıkarıldıktan sonra Kocaeli Müzesi'nde sergilenecek. Belki ilerleyen zamanlarda Kandıra'da çıkarılacak diğer eserlerle ilçemizde bir açık hava müzesi ya da daha farklı bir müzede bunların hepsini sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

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