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Yerel Kocaeli'de DEAŞ operasyonu
Yerel

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

Kocaeli'de bir DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 09:58:00 -
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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