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Aktüel

Kocaeli'de "change otomobil" operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 21:33:34 -
Kocaeli'de "change otomobil" operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen "change otomobil" operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, araçların, çalındıktan sonra Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde "change" yöntemiyle motor ve şasi numaraları değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheliler A.G. ve E.B'yi yakaladı.

Şüphelilerin çalıştığı iş yerinde yapılan aramada ise 4 yakalama hacizli araç tespit edildi ve araçlar işlemleri için otoparka çektirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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