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Aktüel Kocaeli'de bir lojistik firmasının deposunda 330 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de bir lojistik firmasının deposunda 330 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:14:08 -
Kocaeli'de bir lojistik firmasının deposunda 330 kilogram esrar ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir lojistik firmasının deposunda yapılan aramada, 330 kilogram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir lojistik firmasının deposunda bulunan boş bir konteynerde arama gerçekleştirdi.

Konteynerin arka kısmına zulalanmış 330 kilogram plaka, reçine ve takoz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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