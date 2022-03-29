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Yerel Kocaeli'de korkutan yangın!
Yerel

Kocaeli'de korkutan yangın!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tadilat sırasında apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 15:25:00 - 2022-03-29 15:32:16
Kocaeli'de korkutan yangın!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tadilat sırasında apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Özgürlük Mahallesi 242 Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale ederken elinden yaralanan işçi Bayram Şaban ambulansta tedavi edildi.

Sağlık ekipleri, yangın nedeniyle fenalaşan, binanın son katındaki astım hastası Akgül K'ye de evinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

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