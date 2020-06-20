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Sağlık

Kocaeli’de 8 pozitif vaka bulunan apartman karantinaya alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan apartmanda 4 dairede oturan 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:41:16 -
Kocaeli’de 8 pozitif vaka bulunan apartman karantinaya alındı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korona virüs şüphesiyle karantina altına alınan apartmanda 4 dairede oturan 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.


Malta Mahallesi’nde bir apartmanın 4 dairesinde yaşayan 8 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle apartman karantinaya alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, kapı önünde bekçiler 24 saat boyunca nöbet tutuyor. Apartmanda bulunan 12 dairede 31 kişinin ikamet ettiği öğrenildi. Pozitif vakalar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer bina sakinleri de binada 14 gün boyunca karantina altına alındı. Binada yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanıyor.

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