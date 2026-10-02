Kocaeli’de 511 tarihi eser ve tonlarca tütün ele geçirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli’de kaçakçılığa yönelik operasyonlarda tonlarca kıyılmış tütünün yanı sıra Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 Eylül günü bir araçta arama yapıldı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan 6 bin 250 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ekiplerin aynı tarihte tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmada ise bir şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirildi. Aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.