Kıbrıs gazisinden insanlık dersi: Yolda bulduğu altınları saymadan zabıtaya teslim etti

Kaybeden kişinin mağduriyetini düşündüğünü dile getiren Ünalan, şunları kaydetti: "İlçe merkezinde arabamı park ettim, yanına gitmek isterken küçük bir sarraf çantası, poşet gördüm. Az buçuk açıp baktım ki altın var. Altın olunca saymadım, saymadan Demirci Belediyesi'ne geldim teslim etmek için. Buraya teslim ettim. Ben nasıl bir şeyi kaybettiğim zaman zorlanıyorsam, bu adamın da ne güçlüklerle kazandığını biliyorum. Bildiğim için 'adamın hastası vardır, borcu vardır, bunları kullanmak için biriktirmiştir bu parayı' dedim. İnsanlık görevimi yapayım diye belediye zabıtasına geldim, bunları teslim ettim."