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Kıbrıs gazisinden insanlık dersi: Yolda bulduğu altınları saymadan zabıtaya teslim etti

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AA Giriş Tarihi:

Kıbrıs gazisinden insanlık dersi: Yolda bulduğu altınları saymadan zabıtaya teslim etti

Manisa’nın Demirci ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Ünalan, yolda bulduğu altınları zabıtaya teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

#1
Foto - Kıbrıs gazisinden insanlık dersi: Yolda bulduğu altınları saymadan zabıtaya teslim etti

İzmir'de ikamet eden ve tarla ve bahçe işleriyle ilgilenmek için ilçeye gelen Ünalan, otomobiline doğru yürüdüğü sırada yerde poşet buldu. İçerisinde ziynet eşyası olduğunu fark eden Ünalan, poşeti Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

#2
Foto - Kıbrıs gazisinden insanlık dersi: Yolda bulduğu altınları saymadan zabıtaya teslim etti

Zabıta ekiplerince yapılan incelemede, poşette 8 Ata lirası ile altın küpe bulunduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, altınların sahibinin S.D. olduğunu belirledi.

#3
Foto - Kıbrıs gazisinden insanlık dersi: Yolda bulduğu altınları saymadan zabıtaya teslim etti

Altınlar zabıta ekiplerince tutanakla S.D'ye teslim edildi. Kıbrıs gazisi Ahmet Ünalan, gazetecilere, paketi açıp altınları gördükten sonra saymadan belediyeye getirdiğini söyledi.

#4
Foto - Kıbrıs gazisinden insanlık dersi: Yolda bulduğu altınları saymadan zabıtaya teslim etti

Kaybeden kişinin mağduriyetini düşündüğünü dile getiren Ünalan, şunları kaydetti: "İlçe merkezinde arabamı park ettim, yanına gitmek isterken küçük bir sarraf çantası, poşet gördüm. Az buçuk açıp baktım ki altın var. Altın olunca saymadım, saymadan Demirci Belediyesi'ne geldim teslim etmek için. Buraya teslim ettim. Ben nasıl bir şeyi kaybettiğim zaman zorlanıyorsam, bu adamın da ne güçlüklerle kazandığını biliyorum. Bildiğim için 'adamın hastası vardır, borcu vardır, bunları kullanmak için biriktirmiştir bu parayı' dedim. İnsanlık görevimi yapayım diye belediye zabıtasına geldim, bunları teslim ettim."

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