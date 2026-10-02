Ali Karahasanoğlu TBMM’deki o tabloya dikkat çekti: “Keşke daha güçlü olsaydı”

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde TBMM’nin yeni yasama yılı açılışındaki dikkat çeken görüntüleri kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında Yeni Parti milletvekillerinin Genel Kurul’dan ayrılmasını eleştiren Karahasanoğlu, “kutuplaştırma” ve “nefret dili” tartışmaları üzerinden Yeni Parti’ye sorular yöneltti.

ERDOĞAN’IN MUHALEFETLE TOKALAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Karahasanoğlu, Erdoğan’ın konuşmasının ardından DEM Parti temsilcileriyle, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’la tokalaşmasına özel bir parantez açtı.

Yazar, Erdoğan’ın muhalefet liderlerinin bulunduğu sıralara kadar giderek el sıkışmasını, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda siyasi diyalog arayışı olarak değerlendirdi. Devlet Bahçeli’nin de Müsavat Dervişoğlu’nun bulunduğu sıraya giderek tokalaşmasını aynı çerçevede ele aldı.

“YENİ PARTİ ORTADA YOK”

Yeni Parti’nin Genel Kurul’dan ayrılmasını eleştiren Karahasanoğlu, partinin yokluğunda Erdoğan’ın konuşmasını yaptığını ancak Türkiye’nin dışarıya verebileceği birlik mesajının eksik kaldığını yazdı.

Karahasanoğlu, özellikle ABD karşısında Türkiye’nin birlik içerisinde olduğu ve Gazze konusunda ortak bir tutum sergilendiği yönündeki mesajların Meclis’ten daha güçlü biçimde verilebileceği görüşünü dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU AYRINTISINI ÖNE ÇIKARDI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da TBMM’de bulunduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, Yeni Parti’nin ayrıldığı Genel Kurul’da Kılıçdaroğlu’nun misafir bölümünden Erdoğan’ın konuşmasını dinlemesini önemli bulduğunu yazdı.

Erdoğan’ın yeni anayasa vurgusuna da değinen Karahasanoğlu, mevcut anayasanın darbe döneminin ürünü olduğunu belirterek yeni anayasa konusunda önümüzdeki süreçte adım atılması yönündeki beklentisini dile getirdi.

KARAHASANOĞLU’NDAN “MİLLÎ İRADE” SORUSU

Karahasanoğlu yazısının sonunda tartışmayı “millî irade” başlığına taşıdı. Siyasi partilerin ülkenin ortak meselelerinde asgari müştereklerde buluşabilmesinin önemine işaret eden Karahasanoğlu, yazısını “Kim, kimlerle asgari müştereklerde bir arada bulunabiliyor, kim yalnız kalıyor?” sorusuyla tamamladı.

KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>