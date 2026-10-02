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Gündem Polisler görüntüleri izleyince fark etti: Türk bayrağı üzerinden küstah provokasyon!
Gündem

Polisler görüntüleri izleyince fark etti: Türk bayrağı üzerinden küstah provokasyon!

Yeniakit Publisher
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarını çöpe atan, ardından çöpten çıkararak "Vatan hainleri bayrak atmışlar" diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin aynı şahıs olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak' suçundan tutuklandı.

Çerkezköy'de Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medya ve yerel basında yayımlanması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bayrakları çöpe atan kişinin de aynı şahıs olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Y.T.'nin ayrıca kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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