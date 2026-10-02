Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Uşak'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uşak'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Eşme- Uşak kara yolunda meydana gelen trafik kazasından kahreden haberler geldi.
Eşme-Uşak kara yolunda ilerleyen C.A. (49) idaresindeki 35 BLZ 348 plakalı kamyon, Ulubey yakınlarında, karşı yönden gelen Ruhi Akyıl'ın (71) kullandığı 64 DY 664 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile eşi Döndü Akyıl (72) ve kızı Nevcan Sakaryalı'nın (44) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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