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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Uşak'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Eşme- Uşak kara yolunda meydana gelen trafik kazasından kahreden haberler geldi.

#2
Foto - Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Eşme-Uşak kara yolunda ilerleyen C.A. (49) idaresindeki 35 BLZ 348 plakalı kamyon, Ulubey yakınlarında, karşı yönden gelen Ruhi Akyıl'ın (71) kullandığı 64 DY 664 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

3 KİŞİ ÖLDÜ Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile eşi Döndü Akyıl (72) ve kızı Nevcan Sakaryalı'nın (44) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

#4
Foto - Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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