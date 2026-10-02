CHP’de kopuş Konyaaltı Meclisi’ni karıştırdı! İstifa sonrası ortalık birbirine girdi

CHP’de yaşanan ayrışmanın son adresi Antalya’nın Konyaaltı ilçesi oldu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifanın ardından gerçekleştirilen Konyaaltı Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı ise gerginliğe sahne oldu.

SÖZ HAKKI TARTIŞMASI ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Beydağları Meclis Salonu’nda Cem Kotan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, CHP Grup Sözcüsü Özlem Sevinç ve CHP’li meclis üyesi Hür Diren Dağ’ın söz talepleri üzerinden tartışma çıktı.

Kotan’ın konuşmasının kesilmesine izin vermemesi üzerine tansiyon yükseldi.

Salondaki izleyicilerin de tartışmaya dahil olmasıyla ortam bir anda gerildi. CHP ve YENİ Parti mensupları arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından arbede çıktı.

Gerginliğin büyümesi üzerine Kotan toplantıya ara verdi.

“GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL”

Toplantının yeniden başlamasının ardından konuşan Kotan, CHP tarafından disipline sevk edilmesinin gerekçelerinden birinin YENİ Parti kongresine katılması ve Özgür Özel hakkında “Genel Başkanımız” ifadesini kullanması olduğunu anlattı.

Kotan, kürsüden aynı ifadeyi bir kez daha kullandı.

YENİ Parti kongrelerine davet üzerine katıldığını belirten Kotan, farklı siyasi partilerin genel başkanlarına hitap şeklinin siyasi protokolün bir parçası olduğunu kaydetti.

CHP YÖNETİMİNE TEPKİ

Kotan, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek CHP yönetiminin disiplin kararına da tepki gösterdi.

Parti içerisindeki süreci eleştiren Kotan, hakkındaki suçlamaların “akla ve mantığa uygun olmadığını” ifade etti.

CHP’den ayrılma kararının gerekçesini de anlatan Kotan, belediye başkanlığı görevini sürdüreceğini ve Konyaaltı’nda bütün siyasi gruplarla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

“ZORBALIK YAPILMAZ”

Mecliste yaşanan arbedeye de tepki gösteren Kotan, bir konuşmacının sözünün kesilmemesi gerektiğini belirterek masaya vurulmasını ve bağırılmasını eleştirdi.

Kotan, benzer olayların bundan sonra belediye meclisinde yaşanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Yaşanan gerginliğin ardından toplantının devam eden bölümüne bazı CHP’li meclis üyelerinin katılmadığı bildirildi.

Konyaaltı Belediye Meclisi’nde yaşanan görüntüler, CHP’deki disiplin ve istifa sürecinin yerel yönetimlere yansımasını da gözler önüne serdi.