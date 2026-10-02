2 Ekim 1597: Şemseddin Sivasî'nin vefatı (Âlim, Şair ve Mutasavvıf)

Şemseddin Sivasî, Tokat iline bağlı Zile kazasında 926 (1520) yılında dünyaya geldi. Yedi yaşında iken babasıyla Amasya’ya giden Şemseddin Sivasî, babasının şeyhi ve Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî’nin halifesinin halifesi Amasyalı Muslihiddîn’e ve aynı koldan gelen Şirvanlı Mecdüddîn’e intisap etmiştir. Şeyhinin teveccühünü kazandıktan sonra memleketine dönen Şemseddin Sivasî, daha sonra Tokat’a giderek Arakiyecizâde Şemseddin Efendi’den ilim tahsil etmeye başlamıştır. Bu tahsili esnasında gördüğü bir rüyayı Kürkçüzâde’ye anlatmış, rüyasının yorumunda zahirî ve batıni ilimlerde zamanının pek meşhuru olacağı kendisine ifade edilmiştir.







Daha sonraları İstanbul’a gelerek öğretim hayatına atılan Şemseddin Sivasî, sahn müderrisliğine kadar yükselmiş, fakat bir gün kazaskeri ziyarete gittiği zaman mevki isteyenlerin küçülmelerini görüp tiksinmiş; tasavvufa yönelmesine de bu olay sebep olmuştur.





Şemseddin Sivasî Hazretleri Türbesi



Zamanında büyük bir şöhrete kavuşan Şemseddin Sivasî hacca gitmiş, sonra İstanbul’a dönerek ders okutmak ve vaaz etmekle meşgul olmuştur. Tekrar Zile ve Tokat’a dönen Sivasî, Sivas Valisi Hasan Paşa tarafından yaptırılan bir caminin tamamlanması üzerine Sivas’a gelerek çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.







Bütün kaynaklar onun Eğri seferine katıldığını ve bizzat savaşta bulunduğunu da yazmaktadırlar. Şemseddin Sivasî, 1006 (1597) yılında Sivas’ta vefat etmiştir. Türbesi, hâlen Sivas’ta Meydan Camii’nin kuzey tarafında bulunmaktadır.







Eserlerinden bazıları:



A) MANZUM ESERLERİ



1. Dîvân-ı İlâhiyât, 2. El-fesâyih fî Tercemeti’l-levâyıh: Tasavvufi bir eserdir. 3. Heşt-Bihişt, 4. Gülşen-Âbâd…



B) MENSUR ESERLERİ



1. Cilâ-i Uyûnu’l-Arâisü’l-Muhaddara, 2. Dâiretü’l-Usûl, 3. Dürerü’l-Akâid: Ehlisünnet akidesine dair bir eserdir. 4. El-Câmiü’n-Nüfûs, 5. Huccet-i İlâhiyye, 6. Kıssa-ı Mûsâ ve Hızır…