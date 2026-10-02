  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sosyalist Enternasyonal’in tercihi şaşırtmadı! Arınmak isteyen CHP’yi çıkardı, tartışmalı isimlerin toplandığı YENİ Parti’yi aldı Özgür ve avanesi Meclis’i terk etmişti! Utanmadan devlete ve yargıya iftira atmaya kalkıştı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine getirilen isim belli oldu! İmamoğlu davasında kritik gelişme! Savcı 57 isim için talebini açıkladı Bakan Memişoğlu duyurdu! Soma'dan acı haber Kırıkkale Belediyesi’ne operasyon: 3 gözaltı İşleri yürütmek için rüşvet almışlar! ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş YP’li Gizem Özcan fena yakalandı! Sen fonu bırak bahisçi kocana bak! Başkan Erdoğan’dan fitne odaklarına tokat gibi cevap: Çakallara inat dimdik ayaktayız NATO Genel Sekreteri Rutte'den uyarı: Müttefikler Rusya'ya karşı tetikte olsun!
Tarih 2 Ekim 1597: Şemseddin Sivasî'nin vefatı (Âlim, Şair ve Mutasavvıf)
Tarih

2 Ekim 1597: Şemseddin Sivasî'nin vefatı (Âlim, Şair ve Mutasavvıf)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
2 Ekim 1597: Şemseddin Sivasî'nin vefatı (Âlim, Şair ve Mutasavvıf)

Onlar, yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, âlim, şair ve mutasavvıf Şemseddin Sivasî’yi hayırla yâd ediyoruz.

Şemseddin Sivasî, Tokat iline bağlı Zile kazasında 926 (1520) yılında dünyaya geldi. Yedi yaşında iken babasıyla Amasya’ya giden Şemseddin Sivasî, babasının şeyhi ve Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî’nin halifesinin halifesi Amasyalı Muslihiddîn’e ve aynı koldan gelen Şirvanlı Mecdüddîn’e intisap etmiştir. Şeyhinin teveccühünü kazandıktan sonra memleketine dönen Şemseddin Sivasî, daha sonra Tokat’a giderek Arakiyecizâde Şemseddin Efendi’den ilim tahsil etmeye başlamıştır. Bu tahsili esnasında gördüğü bir rüyayı Kürkçüzâde’ye anlatmış, rüyasının yorumunda zahirî ve batıni ilimlerde zamanının pek meşhuru olacağı kendisine ifade edilmiştir.



Daha sonraları İstanbul’a gelerek öğretim hayatına atılan Şemseddin Sivasî, sahn müderrisliğine kadar yükselmiş, fakat bir gün kazaskeri ziyarete gittiği zaman mevki isteyenlerin küçülmelerini görüp tiksinmiş; tasavvufa yönelmesine de bu olay sebep olmuştur.


                       Şemseddin Sivasî Hazretleri Türbesi

Zamanında büyük bir şöhrete kavuşan Şemseddin Sivasî hacca gitmiş, sonra İstanbul’a dönerek ders okutmak ve vaaz etmekle meşgul olmuştur. Tekrar Zile ve Tokat’a dönen Sivasî, Sivas Valisi Hasan Paşa tarafından yaptırılan bir caminin tamamlanması üzerine Sivas’a gelerek çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.



Bütün kaynaklar onun Eğri seferine katıldığını ve bizzat savaşta bulunduğunu da yazmaktadırlar. Şemseddin Sivasî, 1006 (1597) yılında Sivas’ta vefat etmiştir. Türbesi, hâlen Sivas’ta Meydan Camii’nin kuzey tarafında bulunmaktadır.



Eserlerinden bazıları:

A) MANZUM ESERLERİ

1. Dîvân-ı İlâhiyât, 2. El-fesâyih fî Tercemeti’l-levâyıh: Tasavvufi bir eserdir. 3. Heşt-Bihişt, 4. Gülşen-Âbâd…

B) MENSUR ESERLERİ

1. Cilâ-i Uyûnu’l-Arâisü’l-Muhaddara, 2. Dâiretü’l-Usûl, 3. Dürerü’l-Akâid: Ehlisünnet akidesine dair bir eserdir. 4. El-Câmiü’n-Nüfûs, 5. Huccet-i İlâhiyye, 6. Kıssa-ı Mûsâ ve Hızır…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı
Gündem

Meclis'te dikkat çeken anlar! Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye... Meclis ayağa kalktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında siyaset kulislerini hareketlendiren renkli ve samimi anlar objektiflere yansıdı..
Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Partili Kasapoğlu açıkladı: Her an her şey olabilir!
Gündem

Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Partili Kasapoğlu açıkladı: Her an her şey olabilir!

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti..
Ellerinizin size anlatmak istediklerine kulak verin: Titreyen eller, parmak şişliği...
Kadın - Aile

Ellerinizin size anlatmak istediklerine kulak verin: Titreyen eller, parmak şişliği...

Hiç ellerinizi yakından incelediniz mi? Eller sağlık durumumuz hakkında birçok işaret taşıyor. Ellerimiz bize sağlımızla ilgili neler anlatm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23